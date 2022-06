Vasco Rossi, al concerto i due vip italiani conciati così: una foto sconcertante

Francesco Fredella 23 giugno 2022 a

Pinuccia e Alessandro di Uomini e Donne - il celebre dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - vanno al concerto di Vasco Rossi. E la notizia, subito, diventa virale in rete: prima gli abiti da dimenticare poi i commenti. Insomma, tutto fa brodo. Sempre. Loro sono i due protagonisti del Trono Over e di recente sono stati avvistati allo stadio San Nicola di Bari dove si è svolto il concerto di Blasco.

Tutto sold out. Una serata indimenticabile per tutti i fan del rocker di Zocca. Si parla, numeri alla mano, di 50 mila persone presenti all'evento. E lì, Alessandro Rausa e Pinuccia Della Giovanna sono stati sorprese a festeggiare divertendosi senza sosta. Negli studi Mediaset, lo ricordiamo, sono arrivati due inviti per il concerto di Vasco.

“Con molto piacere sono qui ad invitare il signor Alessandro, partecipante della trasmissione Uomini e Donne, ad uno dei concerti di Vasco Rossi, previsti per il 2022 nella città che preferisce, insieme all’accompagnatore o accompagnatrice con cui vorrà condividere questa bella esperienza”, si leggeva nella lettera di Mediaset. Alessandro Rausa disse che sarebbe andato al concerto e che si sarebbe fatto accompagnare da uno dei suoi figli. Pinuccia, però, restò senza parole dicendo che sarebbe voluta andare a quel concerto con lui.

Alcuni fan, durante la serata, li hanno immortalati allo stadio San Nicola di Bari. Ma quello che ha fatto parlare tutti è stato l'outfit: Rausa elegantissimo in smoking, lei con un lungo vestito blu. Decisamente fuori luogo, quasi del tutto inusuale. Una pioggia di commenti: “Pinuccia sempre con la stessa faccia allegra”. Sui social, insomma, non mancano critiche.

