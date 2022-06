Mara Venier, "De Filippi e Toffanin? Non me l'aspettavo": cosa è accaduto

25 giugno 2022 a

Domenica In tornerà a settembre. Mara Venier chiude un'edizione, quella del 2022, con picchi di stare altissimi. E questo nonostante la concorrenza. Sì, perché a sfidare di domenica il programma di Rai 1 ci hanno pensato Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Eppure né Amici né Verissimo sono riusciti a scalfire gli ascolti. "Mi piace usare il termine dirimpettai, come usava dire Maurizio Costanzo quando parlava dei programmi concorrenti, più che avversari - premette in una lunga intervista a TvBlog -. Beh, quest’anno Mediaset ha caricato a pallettoni, mettendo in campo due corazzate come Amici e Verissimo e nonostante questo siamo cresciuti di quasi due punti rispetto agli anni precedenti. Sinceramente non me l’aspettavo un risultato cosi importante per Domenica in".

Nonostante le rispettive reti le abbiano messe a confronto, tra lei e la De Filippi c'è un legame fortissimo: "Tornerei a lavorare con Maria domani mattina. Con Maria e con Sabina (Gregoretti, ndr) mi sono trovata benissimo e mi sono divertita come una matta. Ci vorrebbe l’idea giusta per un programma insieme", ammette.

Ma l'amicizia non è solo sul lavoro. La conduttrice di Viale Mazzini non esclude infatti un viaggio con la collega, "un Thelma & Louise moderno, magari con un finale diverso però (ride, ndr). Ho un grande feeling con Maria". La riprova? L'idea di condurre insieme una trasmissione e per par condicio, fare una serata in Rai e una in Mediaset.

