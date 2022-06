Fedez, ombre nere sul concerto a Milano: "Due indagati, chi è collassato"

29 giugno 2022 a

Fedez e J-Ax hanno fatto pace e hanno suggellato la ritrovata intesa con un’iniziativa benefica. Il concerto LoveMi, tenuto in piazza Duomo per oltre 6 ore e trasmesso anche in diretta su Italia1 con ottimi risultati a livello di share, è stato organizzato con il fine di raccogliere fondi per Togheter to Go, la Onlus diventata centro di riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Circa 20mila persone, soprattutto giovani e giovanissimi, hanno riempito piazza Duomo a Milano, scatenandosi sulle note delle canzoni dei tanti artisti che hanno aderito all’iniziativa, alternandosi sul palco prima del gran finale che ha sancito la reunion tra Fedez e J-Ax. Ovviamente a causa delle tante presenze e del caldo (le previsioni facevano temere un temporale, che non c’è stato) sono state registrate 190 richieste al 118 per dei malori. A rendere noti i dati è stata la Questura, che si è occupata della messa in sicurezza dell’evento.

Inoltre gli agenti di polizia hanno svolto diversi controlli su oltre 200 persone, accompagnandone sei nei propri locali. Due sono ora indagate: una per atti osceni in presenza di minori e l’altra per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La serata è però andata via tranquillamente, senza episodi eclatanti.

