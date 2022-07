Ilary Blasi? "Non so se...": la frase spietata dell'amico di Totti, scoppia il caso

14 luglio 2022 a

Alex Nuccitelli è forse uno degli amici più intimi di Francesco Totti e Ilary Blasi. Di fatto è lui il "custode" dei segreti della coppia. Proprio lui infatti in questi giorni attraverso alcune interviste ha spiegato come sono andate le cose quando i due si sono conosciuti. A quanto pare sarebbe stato lui il regista di quel fidanzamento poi sfociato in un matrimonio lungo 20 anni e ora arrivato al capolinea. Al Corriere infatti spiega: "Ci ho messo due mesi a convincerla, n’ecatombe.

Poi alla fine ce l’ho fatta, li ho presentati, siamo andati in un pub sulla Nomentana, Francesco era timido, la guardava come fulminato. Battute, sorrisi, niente di più. Ilary si è persa il telefonino bianco, lui il giorno dopo glielo ha ricomprato". Ma è nelle pieghe del suo racconto che si annida un siluro senza precedenti per Ilary Blasi: "Per me Francesco è un amico, se ho bisogno di lui so che c’è sempre, ma lui va avanti anche senza di me, Ilary invece non so se avrebbe fatto tutta questa strada...".

Ognuno ci legge ciò che vuole in questa frase, ma di certo non passerà inosservata. Insomma l'amico di Francesco Totti non ha peli sulla lingua e così alla fine della chiacchierata col Corriere spiega cosa è successo con Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma dell'ex capitano della Roma: "Pure lei all’inizio su Francesco era scettica, non è che è lanciata subito. “L’altra sera sono stata al torneo e c’era l’amico tuo”, mi ha raccontato dopo il primo incontro. Tutto lì".

