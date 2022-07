Michelle Hunziker, chi è il maniaco che la tormenta: la sua (sconvolgente) identità

25 luglio 2022 a

Michelle Hunziker nel mirino di haters e stalker: l'ultimo della serie sarebbe un 22enne di origini emiliane. E il mezzo utilizzato per molestare è principalmente Instagram. La conduttrice di Striscia la Notizia - come spiega il Giorno - avrebbe ricevuto, stando sempre al capo d’imputazione, due messaggi da parte del giovane contenenti "gravi minacce". Messaggi a sfondo sessuale e sessista.

Dopo la denuncia della Hunziker - ma anche di Federica Panicucci, che è stata oggetto dei deliri del 22enne in maniera più sistematica - la Procura ha aperto un'indagine nei confronti dello stalker. Gli accertamenti informatici hanno consentito di individuare e identificare il giovane, per il quale adesso potrebbe essere chiesto il rinvio a giudizio. "Anni fa sono stata vittima di stalking e ho denunciato. La polizia però aveva le mani legate perché non c’erano ancora le leggi che potessero tutelarci in tal senso. Quindi arrestavano lo stalker, lo interrogavano e poi tornava in libertà - ha raccontato la Hunziker in diverse occasioni -. Nel 2005 quindi sono stata costretta a prendere una guardia del corpo. Però voglio che sia chiara una cosa per tutte le donne: ricevere violenza di qualsiasi tipo che sia psicologica o fisica non è la normalità. Bisogna sempre denunciare".

La paura più grande - ha confessato Michelle un po' di tempo fa - l'ha provata quando di mezzo ci è finita sua figlia, Aurora Ramazzotti: "Mi chiesero dei soldi minacciando di aggredire con l’acido mia figlia; per settimane mi sono sentita persa e ho deciso di mettere una guardia del corpo anche ad Auri, cambiandole la vita".