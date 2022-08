Gerry Scotti asfalta Fedez: "C'è tanta ignoranza. Questi ragazzi..."

07 agosto 2022 a

a

a

Dalla carriera alla vita privata, passando per delle curiosità che in pochi sanno: Gerry Scotti si è raccontato in un'intervista a cuore aperto col Messaggero. E in occasione del colloquio, ha risposto anche a una domanda su Fedez. Il conduttore, infatti, qualche tempo fa è stato ospite del podcast del rapper "Muschio Selvaggio". E proprio durante la registrazione Fedez ha detto di non aver mai sentito il nome di Giorgio Strehler, uno dei più importanti uomini di teatro italiani. A tal proposito Gerry ha commentato: "Questi ragazzi hanno un ego enorme. Diventati popolari in pochissimo tempo, Fedez e gli altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. Sono molto ignoranti".

Video su questo argomento Ferragnez alla conquista di Ibiza. L'estate si fa bollente... sommersi dalle critiche

Parlando dei suoi anni in tv, 40 l'anno prossimo, il conduttore ha spiegato qual è il suo segreto: "Non avere la puzza sotto il naso. Ho fatto un calcolo: all’ora di cena, sono entrato nelle case degli italiani almeno diecimila volte. In quella fascia oraria devi essere in sintonia con la gente. E poi c’è voluta un po’ di follia". Sulla sua esperienza di deputato del Partito Socialista, invece, ha ricordato: "Io da estraneo fui subito messo in disparte. Quando passavo si giravano e mi ridevano dietro, smettevano di parlare. Pensavo di poter fare qualcosa di buono, discutere, organizzare. Non è stata un’esperienza eclatante".

"Non potevamo sfiorarci...": Chiara Ferragni e Fedez, il racconto a luci rosse

Alla domanda sul vitalizio, poi, Scotti ha ammesso: "Si, lo prendo. Dopo aver chiesto a tre premier di fare una regola per poter rinunciare a quei soldi, l’ultimo a cui l’ho chiesto è stato Matteo Renzi, mi sono arreso: li prendo e li do in beneficenza". Scendendo nel dettaglio, ha aggiunto: "Prendo mille euro da settembre dell’anno scorso. A novembre per la Giornata della ricerca darò l’importo di un anno come borsa di studio. Se aspetto che cambino le regole…".