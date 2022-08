Ilary Blasi, Ilaria D'Amico rivela: "Cos'è per Francesco Totti"

15 agosto 2022 a

Ilaria D'Amico interviene sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In un'intervista a F, la conduttrice parla dell'allontanamento tra l'ex capitano della Roma e la moglie, la conduttrice dell'Isola dei Famosi. "La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio", spiega la D'Amico.

Poi la stessa D'Amico ha anche voluto parlare del rapporto che lega il suo compagno, Gigi Buffon con il "pupone", insieme hanno vinto anche il Mondiale nella magica notte di Berlino 2006: "Totti è una persona a cui Gigi vuole molto bene – ha sottolineato Ilaria D’Amico -. Non si vedono quasi mai ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità".

Poi sulla sua relazione con il portiere del Parma, ex Juve, si lascia andare a una confidenza che riguarda gli eventuali progetti futuri: "Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario". La loro storia d'amore dura da parecchi anni e quella D'Amico-Buffon è una delle coppie più affiatate del gossip di casa nostra.