Laura Freddì e Francesco Oppini "muti": il gelo in Rai

Serena Bortone non delude, la sua squadra sì. Nel giorno in cui è partita la nuova stagione di "Oggi è un altro giorno" su Rai Uno sono molti a domandarsi cosa ci stanno a fare i nuovi opinionisti in studio. Laura Freddi e Francesco Oppini, i due volti nuovi scelti dal team della trasmissione per commentare le vicende trattate dalla Bortone, non hanno praticamente detto nulla, a parte un siparietto iniziale che Gossipetv ha liquidato come "banale". L’esordio è stato gelido, all’insegna del mutismo: di fatto avranno sì e no pronunciato cinque o sei frasi nell’intera puntata. E non per timidezza, ma per il semplice motivo che non sono mai stati interpellati.

La trasmissione, invece, è andata bene: c'è stata l’intervista a Paola e Vittoria Gassman, e a Ugo Pagliai; la chiacchierata con il cantante Johnson Righeira, e con Maria Alberta Bifaretti – che ha parlato del dramma dei desaparecidos argentini. È andato bene anche il dibattito politico che ha visto protagonisti Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia) e Anna Ascani (Partito Democratico). Il talk è filato liscio, con Serena Bortone che ha gestito bene i tempi. La domanda è: a che servono Oppini e Freddi?