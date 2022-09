Amadeus-Ornella Vanoni, il video della rissa sul palco censurata dalla Rai

14 settembre 2022 a

Attimi di tensione tra Ornella Vanoni e Amadeus. I due sono stati protagonisti di un acceso battibecco durante Arena 60 70 80 e 90. L’evento, in scena all’Arena di Verona martedì 13 settembre e prossimo alla trasmissione su Rai 1, ha vissuto diversi colpi di scena. Tra questi, appunto, la lite tra la cantante e il conduttore. A riprendere il tutto ci ha pensato su Instagram Biagio D’Anelli. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato: "Piccola diatriba tra Ornella Vanoni e Amadeus in esclusiva per voi".

A corredo il filmato del bisticcio. E ancora: "Immagini inedite (che non vedrete mai) del nuovo format 70-80-90, settimana prossima in onda su Rai 1. Amadeus che non si fida di far cantare l’immensa Ornella Vanoni live ma con le basi… Ornella Vanoni si ribella".

Nel video si vede Amadeus che dice: "Ascolta, la vuoi rifare che così viene meglio?". Ma la Vanoni perde le staffe: "Con le basi non mi piace cantare". A quel punto il conduttore la bacchetta: "Tu non la guardi, la devi guardare e invece guardi solo il pubblico". Con ogni probabilità il riferimento del conduttore è al display sottostante. Le serate di Arena 60 70 80 e 90 andranno in onda su Rai 1 da sabato 17 settembre. In totale sono previsti tre appuntamenti, in prima serata. Al timone del programma, appunto, Amadeus.