Elodie, vestito trasparente e culottes in vista: il look mozzafiato

Dal nero al bianco, Elodie cambia look. La cantante si è presentata alla presentazione della nuova piattaforma streaming Paramount + con un abito trasparente impreziosito da ricami luccicanti e Swarovski. L'effetto vedo non vedo del vestito lascia intravedere l'intimo: culottes e reggiseno in raso. Elodie, oltre a essere una cantante, è anche un’attrice. Merito dell’esordio nel film Ti mangio il cuore diretto da Pippo Mezzapesa.

Oltre che per i suoi outfit, Elodie è al centro del gossip. Non si fa, infatti, che parlare della relazione con Andrea Iannone. "Lui è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà", ha detto lei stessa parlando del pilota. Che nella sua mente ci sia sempre il suo grande amore per Marracash non è un mistero: "L’effetto che mi ha fatto lui non me l’aveva mai fatto nessuno".

E anche da parte del collega non ci sono che parole al miele: "Difficile spiegare il rapporto con Elodie per la gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene".