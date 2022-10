Dodi Battaglia, malore in concerto: "Dal 25 settembre non dormo più"

Francesco Fredella 06 ottobre 2022 a

a

a



Paura per Dodi Battaglia, storico membro dei Pooh, che si è sentito male durante un concerto. “Non è stress, è che dopo il 25 settembre non ho dormito per notti", racconta dopo essersi ripreso. Dodi era in concerto a Bologna, in Piazza Maggiore, a un certo punto ha accusato un malore. Il suo staff appena si è accordo che qualcosa non stava andando per il verso giusto ha deciso di interromperlo. Per fortuna nulla di grave. Nella giornata di ieri, l'ex chitarrista dei Pooh ha raccontato ai suoi fan quello che è accaduto dopo alcuni giorni di silenzio. “Ciao a tutti, mi sono svegliato, oggi a Bologna c’è il sole, sto meglio. Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono venute al mio concerto ieri sera. Vedere Piazza Maggiore gremita mi hai riempito il cuore. Grazie. Grazie grazie ancora. Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere. Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo. Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto. Grazie vi voglio bene”.

"Mi sento in colpa con lei perché...". Red Canzian, la confessione e il pianto disperato della moglie

A cosa si riferisce Dodi Battaglia? Facciamo un piccolo passo indietro. Lo scorso 25 settembre, a Roma, è stato ricordato Stefano D'Orazio (storico batterista dei Pooh, morto a causa del Covid). Dodi non è stato presente fisicamente, ma ha mandato un contribuito da remoto. Pare, però, che Roby Facchinetti - durante la serata - abbia pronunciato una frase a doppio senso che molti avrebbero attribuito all'assenza di Dodi Battaglia. Potrebbe essere questo il motivo dell'accumulo di stress?

"I Pooh non esistono più". Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, cala il gelo in studio

Intanto, non sono mancati i messaggi di auguri. “Caro Dodi, sono felicissimo di sapere che stai meglio dopo il malore che ti ha colpito ieri sera sul palcoscenico, durante il tuo concerto in piazza Maggiore a Bologna. Ti auguro di tornare completamente in forma molto presto. Ti abbraccio forte”, ha commentato Francesco Facchinetti ha dedicato al collega. “A Dodi che ieri sera ha avuto un malore durante il concerto nella sua amata Bologna e ha dovuto interrompere l’esibizione… Augurandoti che il peggio sia già alle spalle… mi raccomando, tieni duro come sempre ma ora, prima di tutto, riguardati!”, ha detto Red Canzian.