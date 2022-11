Mara Venier inedita: “Balli sfrenati”, dove l'hanno beccata

14 novembre 2022 a

I Me Contro Te hanno dato vita a una doppia tappa in quel di Roma e hanno fatto in entrambi i casi il pieno di vip. Se alla prima serata si era palesata Ilary Blasi con la figlia più piccola, Isabel, alla seconda è stata avvistata Mara Venier con un bimbo sulle gambe a cantare le canzoni della coppia di youtuber ormai famosissima.

La conduttrice di Domenica In, da brava nonna, ha accompagnato uno dei suoi nipoti, il piccolo Claudio di 5 anni. Tra l’altro la Venier non ha rinunciato a divertirsi, come si evince da alcune foto che sono state scattate nel corso dello spettacolo: in mezzo alla folla festante, la “zia” Mara si è lanciata in qualche ballo e ha lanciato una palla gigante rosa tra il publico, composto soprattutto da bambini, che amano la coppia composta da Lui e Sofì.

La conduttrice della Rai ha accompagnato il secondo nipotino, che è il figlio del suo secondogenito, Paolo Capponi. Come è ben noto, la Venier è molto legata alla sua famiglia e anche al primo nipote, Giulio Longari, che ha ormai 19 anni. Spesso la “zia” Mara ha pubblicato sui social foto e video, anche contenenti simpatici siparietti, che testimoniano il grande affetto (ricambiato) nei confronti dei nipoti.