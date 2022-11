Me Contro Te, tutto esaurito per il loro show: e a gennaio arriva il quarto film | Video

21 novembre 2022 a

Il loro show in giro per l'Italia sta facendo il tutto esaurito in tutti i palazzetti: dopo Roma e Bologna si appresta questo week end a sbarcare a Milano (al Palaforum di Assago il 26 e il 27 novembre con tre show: uno il sabato e due la domenica). Si tratta dello spettacolo di Luigi Calagna e Sofia Scalia, le star del web conosciute come Luì e Sofì famosi con il nome d'arte di "Me contro Te". Nati grazia ad un canale YouTube che ormai è seguito da oltre 6 milioni di persone.

Ma la loro attività è multimediale e non si ferma a You Tube o al tour in giro per l'Italia. Dopo tre pellicole di successo di pubblico al cinema il duo siciliano si appresta a girare un quarto film. I due tornano al cinema a gennaio con una nuova avventura scritta da Emanuele Canonico, Andrea Boin, Gianluca Leuzzi, e da Luigi Calagna e Sofia Scalia i nomi del duo tanto adorato dai bambini. Il film si chiamerà Me Contro Te - Missione Giungla ed è diretto da Gianluca Leuzzi. Nelle sale arriverà il 19 gennaio.

La settimana scorsa è stato rilasciato un piccole spezzone di trailer dove si vedono i due protagonisti tenuti prigionieri in una gabbia nel mezzo della giungla, tenuti in ostaggio da alcuni indigeni del posto di poche parole. Chiedono aiuto e in sottofondo si riconosce una canzone realizzata appositamente per il film da loro ovviamente composta e cantata.