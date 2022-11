Federica Panicucci, la decisione di Mediaset: a Natale cambia tutto

22 novembre 2022 a

a

a

Colpo di scena a Mediaset. Il consueto Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci andrà in onda per la prima volta a Capodanno. Ad anticipare tutto è stato DvaideMaggio.it che ha sottolineato l'incredibile cambio di rotta per uno degli appuntamenti più amati dai telespettatori italiani sotto le Feste. "Per la prima volta nella sua storia sarà la sera di Capodanno (1° gennaio 2023)…”, fa sapere davidemaggio.it. Ma le novità non sono finite qui.

Il concertone avrà un titolo diverso quest’anno: Concerto di Natale per la Pace. Un riferimento alla guerra in Ucraina che sta insanguinando un'intera naziona che lotta contro l'invasione russa. "Ci saranno Amy Lee, Cristina D’Avena, Darin, Gigi D’Alessio, Hevia, Jimmy Sax, José Carreras, Kayma, Orietta Berti, Piccolo Coro ‘Le Dolci Note’, Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir…", ha fatto sapere la Panicucci. Oltre questi artisti sembra ci saranno pure Bianca Guaccero, la sportiva Chiara Vingione, la popolare attrice Elena Sofia Ricci, l’attore e comico Leo Gullotta, il velocista più forte del mondo Marcell Jacobs e l’attore Neri Marcorè. Insomma Mediaset prepara un evento con grandi nomi capace di appassionare milioni di italiani. Un appuntamento imperdibile per chi ama le Feste di Natale e la buona musica.