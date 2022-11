Rai, chi deve cambiare tv entro il 20 dicembre: altrimenti... addio a 3 canali

23 novembre 2022 a

Fate attenzione al prossimo 20 dicembre. Cambia tutto per Rai1, Rai2 e Rai3. Il cambiamento riguarda le novità su Digitale terrestre di seconda generazione Dvb-T2. Tra pochissimi giorni dunque ci sarà la transizione completa sul nuovo standard televisivo. Le novità principali su canali del servizio pubblico riguardano solo le versioni in risoluzione standard (Sd) e cioè le versioni dei canali Rai visibili componendo sul telecomando 501, 502 e 503. Di fatto fino a qualche tempo fa i canali in alta risoluzione erano posizionati in alto nella scala numerica del telecomando (dal 501 in avanti), quelli in bassa risoluzione erano invece posizionati in basso, ovvero dal 101 in poi.

Ecco dunque l'ultimo cambiamento: i canali del servizio pubblico in bassa risoluzione spariscono completamente. In questo momento sui numeri 101, 102 e 103 troviamo Rai1, Rai2 e Rai3 in HD e con codifica Mpeg-4, mentre al 501, 502 e 503 troviamo le stesse emittenti in SD e con codifica Mpeg-2. A questo punto, dal 20 dicembre, per vedere Rai1, Rai2 e Rai3 restano solo le versioni HD Mpeg-4 ai numeri 101, 102 e 103. Traduzione: chi non ha una smart tv con risoluzione hd in grado di mostrare i programmi con codifica Mpeg-2 non potrà più avere sul televisore Rai1, Rai2 e Rai3. Insomma occorrerà cambiare una televisione. Non basterà un decoder esterno. Alcuni di quelli in commercio potrebbero servire come soluzione al problema, ma al qualità di risoluzione potrebbe essere davvero bassa.