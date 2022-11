Giacomo Celentano, che fine ha fatto il figlio di Adriano (e cosa fa)

25 novembre 2022 a

a

a

Giacomo Celentano, unico figlio maschio di Adriano e Claudia Mori è lontano dalle scene da molto tempo. Il secondogenito della coppia ha da sempre la passione per la musica. Da giovane, infatti, a soli 23 anni, ha iniziato a lavorare al primo album, Dentro il bosco, con la collaborazione di Mario Lavezzi. Non solo. Proprio con il Molleggiato ha scritto una canzone, Vento d’estate. Ma la svolta, in qualità di autore, è avvenuta nel 1997, dopo aver incontrato Mario Ferrara e Roberto Bignoli. Con i quali ha poi composto due brani di ispirazione cristiana, L’Eterno messaggio e Il Cantico di Zaccaria.

La fede infatti ha segnato la sua vita, soprattutto gli è servita per affrontare diverse avversità. Il fratello di Rosita e Rosalinda ha trovato in Gesù quel conforto di cui aveva bisogno, per la malattia che lo ha afflitto. Giacomo Celentano, purtroppo, ha sofferto a lungo di depressione. E di questo periodo nero della sua vita ha voluto parlare nel suo libro La luce oltre il buio – Il mio cammino nella fede per vincere la depressione. Una condizione che è stata invalidante per la sua vita privata e per la sua carriera visto che gli ha anche causato problemi fisici, soprattutto a livello respiratorio.

Ora Giacomo ne è uscito, proprio grazie alla fede e alla moglie Katia Cristiano, con la quale si è sposato nel 2002 e da cui ha avuto Samuele. E si tiene lontano dalle luci della ribalta.