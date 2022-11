Ballando con le stelle, caos dietro le quinte tra la Lucarelli e la Smith

27 novembre 2022 a

Ormai è guerra aperta a Ballando con le Stelle. lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith non accenna a chiudersi. Dopo il battibecco per le accuse di incompetenza rivolte dalla Smith alla Lucarelli, proprio durante la puntata di ieri sera è andato in scena un altro regolamento di conti. Secondo l'occhio attento dei social sarebbe accaduto qualcosa dietro le quinte proprio tra la Smith e la Lucarelli.

A quanto pare la Smith avrebbe postato una foto in compagnia degli latri giurati. Ma nella foto mancava solo una persona: Selvaggia Lucarelli. Lo scatto a quanto pare sarebbe poi stato rimosso, ma di fattto le polemiche sarebbero rimaste. Infatti in tanti sui social malignano che lo scontro tra la stessa Lucarelli e la Smith sia arrivato ormai a livelli di fuoco. Di certo le accuse della Smith sono state ingenerose.

La Smith ha infatti accusato la Lucarelli di non essere competente per giudicare le preformance dei ballerini. Un'accusa che la stessa Lucarelli ha subito rispedito al mittente: "Impari a tacere e a studiare di più la storia e la lingua italiana", ha tuonato la giornalista. Insomma ormai nel programma della Carlucci è guerra aperta. E gli esiti di questo scontro con Ballando ormai a un passo dalla finale sono del tutto imprevedibili.