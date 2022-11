Verissimo, Cristina D'Avena e la sorella Clarissa: pubblico sconcertato

28 novembre 2022 a

a

a

Festeggia i suoi 40 anni di carriera, Cristina D’Avena, e lo fa nello studio di Silvia Toffanin, ospite di Verissimo a Canale 5. Una intervista ricca di confessioni private e con qualche clamorosa sorpresa. Si parte con Marco Bellavia, che da giovanissimo aveva affiancato Cristina nella fiction cult Love me Licia, trasposizione in carne e ossa del mitologico cartone Kiss me Licia. "Ci vogliamo bene, abbiamo riso tantissimo", ricordano commossi Marco e Cristina seduti uno di fianco all'altra.

Come coppia "finta", hanno fatto sognare le bambine di almeno due generazioni. Nella vita reale, però, l'artista bolognese è sempre stata riservatissima. Dalla Toffanin, per la prima volta, ha deciso di sbottonarsi: "Ho un compagno, sto benissimo, alti e bassi come per tutti. C’è complicità e rispetto".



Ma il vero colpo di scena è l'ingresso in studio di Clarissa, la bella sorella minore di Cristina. Sui social, in tanti hanno commentato l'apparizione con toni tra l'ammirato e il sorpreso, sottolineando come le due siano praticamente delle gocce d'acqua.

"Lei è uno scorpione e mi sgrida sempre", si lamenta simpaticamente la cantante, che non ha nascosto il grande attaccamento alla sorella: "Lei è ritardataria, pigra, ma a livelli… Pregi? Sempre sorridente e positiva, lei è nata con il sorriso. E poi è molto protettiva". "Quando era piccola, neonata - ha poi ricordato ancora Cristina -, tutti quando ripetevano ma che bambina tranquilla, non piange mai. E allora io zaaac, un bel pizzicotto".