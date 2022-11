Verissimo, il dolore di Stash: "Una brutta botta"

27 novembre 2022 a

"È una delle cose che mi fa stare più male. È stata una brutta botta per me, cerco di non pensarci": Stash, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato di un momento molto doloroso della sua vita, la morte di sua nonna lo scorso ottobre. Quando la conduttrice gli ha chiesto se la nonna fosse arrivata a conoscere la sua seconda figlia, Imagine, nata da poco, il cantante ha risposto di no con la voce rotta dall’emozione.

Nel corso dell’intervista, poi, il cantante ha parlato anche di Amici, sua seconda casa e famiglia. Dopo aver partecipato come allievo, come insegnante e infine come giudice, il pubblico ormai si è abituato a vederlo nel talent. Per questo la Toffanin ha chiesto a Stash se tornerà come giudice anche al prossimo Serale. "Ovviamente mi piacerebbe però non si può mai sapere. Maria se chiama io vado sempre, pure per cambiare la ruota in autostrada”, ha risposto Stash.

Per la prima volta, il cantante ha fatto l’intervista seduto accanto alla compagna Giulia Belmonte, che ha definito “il miracolo della sua vita”. Su di lei, poi, ha aggiunto: "E’ arrivata nella mia vita da un giorno all’altro. Davvero è la persona più bella che ho conosciuto. Non solo fuori ma anche dentro. Riesce a farmi essere migliore”.