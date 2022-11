Verissimo, Cristina Scuccia e l'sms del prete: "In abito e rosso e tacchi..."

Francesco Fredella 28 novembre 2022 a

Ex suora. Adesso ragazza che strizza l'occhio al mondo della tv e della musica. Lei è Cristina Scuccia, che in passato ha partecipato a The Voice, e oggi ha lasciato l’ordine delle Orsoline. La notizia è diventata virale alcune settimane fa. Ne hanno parlato tutti: siti, giornali e tv. La vincitrice di The Voice of Italy è tornata a Verissimo per una nuova chiacchierata con Silvia Toffanin.

"C’è stata una reazione bellissima – ha raccontato Cristina -, il messaggio più bello che mi è arrivato da più persone è stato: 'Ti auguriamo di essere davvero felice'. Mi è arrivato anche un messaggio da parte di un sacerdote che mi diceva: 'Cristina adesso che hai i tacchi e questo abito rosso hai una missione ancora più grande. Alla fine io sono 'piccola', sono una persona umana. Sicuramente ho dei doni come tutti e anche delle mie fragilità".

Cristina, adesso, non ha segreti. Ha iniziato una nuova vita. "Mi sento come se mi fossi tolta un peso di dosso. Avevo paura che qualcuno mi riconoscesse e che io dovessi dare delle spiegazioni per quello che stavo vivendo. Anche se in realtà lavorando con delle persone qualcuno provava a capire chi fossi io e se fossi veramente quella. Perché poi mi hanno confermato: 'Ti cercavano ovunque e non ci uscivano altre foto'".

Poi, sempre a Verissimo, racconta quello che è successo: "Finché un giorno mi sono trovata davanti a 'Cristina accetti il tuo passato, non stai facendo niente di male, vai avanti, viviti ogni attimo di queste giornate, anche con queste persone che in fondo il Signore ti ha messo accanto'. Quindi ho avuto quel coraggio di dire 'Sì ragazzi sono io'. Sono stata accolta, anche da loro in qualche modo protetta".

Poi ha raccontato come sono stati i primi tempi lontani dal convento. "Stavo iniziando a mettermi alla prova nella vita reale, 'dall’affitto una casa a vediamo se riesco ad arrivare a fine mese'. Sembra scontato, ma non ero abituata a tutto questo. Ho detto ai miei nipoti: 'Come la vedete la zia adesso?'. Mi hanno risposto: 'Zia così sei bellissima'. Sincera? Io ho un’autostima bassissima, chiaramente la bellezza forse viene anche principalmente da dentro, quando siamo crucciati il nostro viso è più tirato. Lo vedo molto più rilassato, adesso. Sicuramente si vede una bellezza che viene da dentro", ha detto. Ma nel corso di questa chiacchierata è arrivata anche un'altra particolarità: "La prima cosa che ricordo quando io ho tolto i vestiti sono stati i chilometri e chilometri di strada, ricordo che mandavo messaggi emoticon con le farfalle a chiunque come per dire 'sto sbocciando'”.