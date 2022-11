Verissimo, Toffanin di sasso: "Anche se fai quello sguardo", chi la gela

27 novembre 2022 a

Silvia Toffanin non usa giri di parole e così a Verissimo manda qualche messaggio, neppure tanto cifrato a Pamaela Prati. Come ricorderete la showgirl era stata travolta dalle polemiche per una fantomatica storia d'amore con un uomo chiamato Mark Caltagirone. Adesso pare abbia una relazione con Marco Bellavia, ex concorrente del Grande Fratello. E proprio Marco Bellavia ha parlato della sua relazione con la Parti a Verissimo: "Sono impegnato, il mio cuore è promesso a una donna che conosciamo tutti, tanti auguri Pamela". Parole che hanno chiarito un punto: tra i due a quanto pare c'è una storia seria.

Poi lo stesso Bellavia ha aggiunto: "Ci siamo baciati. È in progress e sono emozionato. Quando penso a lei mi batte il cuore". Ma è qui, davanti a questa frase, che arriva una domanda secca e polemica della Toffanin: "È un amore verissimo?".

Il riferimento è certamente al caso Mark Caltagirone, uan sorta di relazione fake che di cui aveva parlato più volte la stessa Pamela Prati. La Toffanin così ha chiesto a Bellavia conto di questa relazione con la Prati. La risposta è stata chiarissima: "Questo è un amore verissimo. Anche se fai quello sguardo...". Insomma a quanto pare Bellavia dopo la brutta esperienza all'interno della Casa del Gf Vip legata a prblemi di depressione, avrebbe ritrovato il suo equilibrio.