Maria De Filippi: "Ufficio d'igiene". Amici, mai accaduto prima

Ad Amici continua a tenere banco lo sporcizia-gate. Nella casetta degli allievi del talent di Canale 5 l'aria, è il caso di dirlo, è pesantissima. Non per accuse e veleni incrociati tra cantanti e ballerini, che pure non mancano mai, ma per la mancanza di ordine e pulizia che sta rendendo gli alloggi una sorta di porcilaia con tanto di telecamere accese. Insomma, non una bella figura. E Maria De Filippi ha sbottato.

La casa come una discarica, la De Filippi sbrocca: occhio al video





Nella puntata di domenica ha prima ricordato agli allievi-concorrenti di aver chiesto loro, a inizio edizione, di non far accadere nulla di disdicevole nella casetta. Un richiamo a decoro, ordine e disciplina caduto miseramente nel vuoto. Quindi la regia manda in onda le immagini, che mostrano un caos indecente al limite del disgustoso. "Il rischio di qualcosa da parte dell’ufficio d’igiene potrebbe esserci", ha sottolineato la De Filippi al rientro in studio. E mentre il video continuava a scorrere, con le sue immagini imbarazzanti, il microfono ha intercettato una sua rimostranza, "Spero sia finito...".

A questo punto, ha spiegato la De Filippi, i professori avranno "carta bianca" e potranno comminare la pena che più reputano idonea ai loro allievi. "Visto che non capiscono, o fanno finta di non capire, e visto lo schifo che ho visto, perché è uno schifo, io penso all’eliminazione o alla sfida senza dubbio", ha commentato Rudy Zerbi, forse il più duro nei confronti dei ragazzi apostrofati con un netto "vi dovete vergognare". Gli fa eco Alessandra Celentano, sempre molto rigorosa: "Io sono totalmente d’accordo con Rudy perché purtroppo fino a quando non si prendono provvedimenti pesanti non capiscono".