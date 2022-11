Al Bano Carrisi e l'amante spagnola? "Come ha reagito la Lecciso"

29 novembre 2022 a

"Loredana è una donna molto intelligente, non ha mai preso in considerazione il fatto”: Al Bano Carrisi spiega qual è stata la reazione della sua compagna alle recenti rivelazioni dell’avvocatessa e criminologa spagnola Patricia Donoso. Quest'ultima, infatti, durante la trasmissione di Telecinco Salvame Deluxe, ha assicurato di aver avuto una relazione – della durata di tre anni – con l’ex marito di Romina Power. I due, stando al racconto di Patricia, si sarebbero incontrati allo stadio San Siro di Milano e lì sarebbe esplosa la passione.

"Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio - ha detto la Donoso davanti alle telecamere -. Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi”. Al Bano non solo ha smentito queste affermazioni, ma ha anche spiegato di non conoscere questa signora, nonostante lo scatto che li ritrae insieme in aeroporto. Uno scatto presentato come prova dalla Donoso. Il cantante di Cellino San Marco ha detto che fa selfie con i fan di continuo e che quanto rivelato dalla 40enne è tutto falso. Di qui la decisione di procedere legalmente contro di lei.

Intervistato da DiPiù Tv, l'artista ha rivelato che la Lecciso, dalla quale ha avuto i figli più piccoli Jasmine e Albano Junior, non ha mai creduto a questa storia. Secondo Al Bano, inoltre, la Donoso avrebbe messo su questa storia solo per farsi pubblicità sfruttando il suo nome.