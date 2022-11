Al Bano, la rivelazione choc di Patricia: "Prima di fare sesso..."

30 novembre 2022 a

Non si spengono le polemiche sul caso Al Bano-Patricia. La donna spagnola infatti continua a sostenere sulla tv spagnola dia vere avuto una relazione clandestina proprio con il cantante italiano. E i dettagli raccontati da Patricia stanno scatenando un vero e proprio putiferio. La donna ha infatti parlato di una relazione clandestina durata per ben 3 anni, il tutto alle spalle della Lecciso. Ma come abbiamo ricordato, secondo alcune indiscrezioni riportate da DiPiù Tv, la Lecciso non avrebbe mai creduto alle parole della donna spagnola. Ma di certo i racconti intimi di Patricia hanno fatto parecchio rumore.

C'è una frase rilasciata a un programma spagnolo che più di ogni altra ha di fatto scatenato il chiacchiericcio del gossip: "Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio. Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi".

Parole che lasciano pensare a una certo tipo di confidenza tra la stessa Patricia e Al Bano. Va ricordato che il cantante ha smentito in modo categorico le indiscrezioni sul suo conto ma di certo i dubbi dei fan restano. Al momento il racconto della donna non ha causato scossoni nella vita privata di Al Bano. Ma se tornasse in tv a raccontare altri dettagli, allora le cose potrebbero cambiare...