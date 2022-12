Ballando, Milly Carlucci ribalta la semifinale: indiscrezioni pazzesche

Francesco Fredella 01 dicembre 2022 a

Tre ballerini speciali per Milly Carlucci. Tre ballerini per una notte nella semifinale di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera che in questa edizione sta letteralmente spopolando. TvBlog fa sapere che in studio arriverà la campionessa olimpica di Mosca 1980 Sara Simeoni e poi Cristiano Malgioglio, che era già stato da Milly lo scorso anno con un ballo davvero emozionante.

Ora ritorna dopo i successi degli ultimi mesi a Tale quale show. Tra Milly e Cristiano, lo ricordiamo, c'è un grande rapporto di amicizia e stima, il paroliere di Mina è stato nel cast de Il cantante mascherato dove si è esibito all’interno del costume di SoleLuna. E poi un altro grande personaggio: Zdenek Zeman, ex allenatore di calcio originario della Repubblica Ceca, ma con cittadinanza italiana. L'inventore di Zemanlandia, il metodo di allenamento che fece il Foggia degli anni d'oro - nel 1990 - una squadra unica nel suo genere.

E con tre ballerini di questo calibro il tesoretto sarà sempre più ricco. A chi andrà? Mistero, per adesso. Intanto, non si placano le tensioni tra Selvaggia Lucarelli e il resto della giuria. La scorsa settimana, la giornalista si è scontrata con Guillermo Mariotto - che ha usato toni molto forti - dopo aver giudicato negativamente l'esibizione di Iva Zanicchi. La querelle, iniziata in studio, è finita sui social dove Selvaggia ha spiegato le sue ragioni. Una gola profonda, però, racconta che la sua poltrona potrebbe essere a rischio. Troppe polemiche e troppe liti. Sarà tutto vero? Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.