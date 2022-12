Romina Power come non si era mai vista: la foto sconcerta i fan

01 dicembre 2022 a

Non finisce mai di stupire, la mitica Romina Power, la ex di Al Bano Carrisi, madre legatissima alla sua famiglia. E recentemente, Romina si è mostrata con un look con ben pochi precedenti, quasi fosse una sorta di omaggio alla figlia, Romina Junior Carrisi. Già, la Power infatti si è mostrata sui social in una versione assai giovanile e piuttosto sbarazzina. Una foto che insomma non può passare inosservata.

Soltanto qualche settimana fa, ospite in studio di Silvia Toffanin a Verissimo, Romina Power aveva raccontato il periodo difficile che sta attraversando, con il ritorno a vivere in Italia, in Puglia, a causa dei problemi al ginocchio che la tormentano. "Sono in fase di recupero per i problemi al ginocchio, non riuscivo quasi più a camminare, mi sono operata quest’anno. La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando", aveva spiegato alla Toffanin.

Ma tant'è. Ora che sta in Puglia, per certo, vedere la figlia Romina Carrisi è più semplice. Ed è in questo contesto che si arriva alla foto sbarazzina, pubblicata proprio dalla figlia sul suo seguitissimo profilo Instagram. Ecco una foto di Romina Power con felpa in stile-hippie, mille colori psichedelici, con tanto di cappuccio ben calzato sulla testa a coprirle i capelli biondi. Romina Power appare felice, rilassata e sorridente, va il gesto della vittoria con entrambe le mani. E insomma, come detto, si mostra come non si era mai vista. Sulla foto, Romina Carrisi commenta con ironia: "La mamma teenager". Dunque la tag d'ordinanza. Notevoli, infine, gli occhiali indossati da Romina Power.