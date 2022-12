Memo Remigi, bomba sulla Bortone: "Dopo il palpeggiamento..."

Francesco Fredella 05 dicembre 2022 a

Quella di Memo Remigi, ex ospite del cast di Oggi è un altro giorno, è stata una storia finita male. Lui, accusato dal pubblico di aver molestato Jessica Morlacchi dopo il palpeggiamento in diretta, si rifugia da Massimo Giletti. Che fa uno scoop senza precedenti. A Non è l’Arena il cantante 80enne torna sull'accaduto per spiegare la sua versione dei fatti dopo l'allontanamento dalla trasmissione di Serena Bortone.

"Mi fa un effetto strano. Ho fatto questo gesto stupido… Lavoriamo insieme da un paio d’anni, c’è una grande complicità e soprattutto una grande amicizia, Jessica è una ragazza molto divertente… Io la tenevo con la mano sulla spalla e poi scherzosamente, senza pensare che potessi creare tutto questo pandemonio, è scivolata la mano sulla natica. Lei mi ha dato un piccolo schiaffo sulla mano, l’ha presa e l’ha spostata davanti. E allora, se in questo frangente lei si fosse così risentita o offesa, io alla fine della trasmissione le avrei senz’altro chiesto scusa, ma non mi è stato detto niente. Forse un po’ di soggezione? Ma non può esserci, io mi sono reso sempre disponibile nei suoi confronti e nei confronti di tutti gli amici con i quali abbiamo condiviso questi ultimi due anni", racconta a Giletti.





Che sottolinea la grande professionalità della Bortone. "Si, grande professionista, ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata". Il gesto di Memo Remigi è sicuramente da condannare. Es è per questo motivo che la Rai ha preso un provvedimento decidendo di allontanarlo in modo definitivo dal cast di Oggi è un altro giorno.