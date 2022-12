Ballando con le stelle, Fiorello: "Perché lo guardo sempre", cannonata a Rai 1

Francesco Fredella 05 dicembre 2022 a

Arriva Fiorello. E l'edicola del mattino, il contenitore di Rai2 che lo vede impegnato in un nuovo programma, s'infiamma. Rosario sfoggia tutta la sua bravura. E' un vulcano, come sempre. Geniale, istrionico, simpatico improvvisatore.

A Viva Rai2, che va in onda dalle 7.15 alle 8 del mattino, arrivano tante novità negli studi in plexiglass di via Asiago. Fiore vuole un'ospite d'eccezione: Carolyn Smith, presidente di giuria a Ballando con le stelle. E così, subito, arriva una gag su quello che sta accadendo nel programma di Milly Carlucci. "Dovete sapere che Carolyn è venuta qui da fan. Complimenti Carolyn, perché posso dire una cosa? Guardo sempre Ballando con le stelle ed è davvero molto bello. Io guardo sempre Ballando con le stelle e devo dire che c’è un clima così amichevole, quest’atmosfera che sembra di stare a casa dei Soumahoro. Ti immagini quando vanno a casa? Lui che parla con la moglie: ‘Perché tua madre! Perché tua madre!’. A giugno, c’è il compleanno di mia figlia, vi voglio invitare per fare un clima amichevole", dice Fiorllo.

Il riferimento è legato a quello che sta accadendo nella trasmissione dove Selvaggia Lucarelli ha litigato con Guillermo Mariotto. Il motivo è legato alle parole che la giornalista ha pronunciato giudicando negativamente una delle performances di Iva Zanicchi: tutto questo ha fatto irritare Mariotto. Sui social è accaduto di tutto: la Lucarelli ha perso le staffe mentre Mariotto - pare durante una pausa pubblicitaria - ne abbia dette di tutti i colori. Quello che accadrà nei prossimi giorni lo sapremo attendendo in modo trepidante.