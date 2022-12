Aldo Montano, l'accusa pesante: "Fascista, cosa ha sul braccio"

05 dicembre 2022 a

Come se non bastasse già il caso (strumentale) di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle, si apre un nuovo fronte per chi ama gridare al ritorno del fascismo solo per una maglietta...o per un tatuaggio. Già perché adesso nell'occhio del ciclone c'è finito Aldo Montano, l'ex campione di scherma, volto noto del mondo degli spettacoli e dello sport che ha prestato il suo nome e la sua immagine per una campagna pubblicitaria del Mise. Ebbene, Montano avrebbe un tatuaggio con il motto della X Mas che di fatto ha fatto discutere (e parecchio) anche a Ballando con le stelle.

E così immediatamente è partita la protesta di alcuni utenti sul web che hanno chiesto un cambio di testimonial per la campagna del ministero. E puntare il dito contro Montano è stato Luca Bottura: "Segni del tempo: un testimonial con un tatuaggio fascista per gli spot del @MISE_GOV. Ottima scelta". Insomma la polemica è nuovamente servita. In realtà il motto della X-Mas viene usato spesso anche nel parlato comune e non ha uno specifico riferimento al fascismo.

Ma di questi tempi per far polemica va bene tutto, anche attaccare un'icona dello sport italiano che ha portato in alto il nome del Paese in diverse occasioni e soprattutto ai Giochi Olimpici.