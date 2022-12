Soumahoro, Fiorello ferocissimo: cosa esce di bocca allo showman

Daniele Priori 06 dicembre 2022 a

Fiorello fa spettacolo ancora una volta in mezzo alla strada. Come trent' anni fa. Viva Rai2!, nuovo morning show del secondo canale, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 8, è partito. Col successo di attese in nulla tradite. Scritto, interpretato e diretto dal tonico energizzante tocco del tuttocampista dello spettacolo italiano. Rosario Fiorello, per gli amici Fiore, dà inizio così a una nuova stagione per Mamma Rai. Quella della radio che si vede. Ovvero l'era del glassbox: la scatola di vetro con dentro un po' di tutto. Parcheggiata in un punto non casuale di Roma: via Asiago, la sede degli studi di RadioRai. Un omaggio affatto velato a mamma radio, dove Fiorello ha trascorso gli anni migliori di VivaRadio2, all'epoca (era la prima decade degli anni Duemila), collocato all'ora di pranzo. Con la folla che si ammucchiava sotto gli studi di via Asiago per aspettare il divo di sempre, capace di inventare generi mantenendo tutto sommato sempre lo stesso format: il fiorellismo, direbbe lui. Certamente un elettroshock per Rai2 che altrimenti, morto pure l'ispettore Derrick, ormai chi la guardava più? Concordano le persone intervistate a Milano dall'inviato tiktoker Gabriele Vagnato «che da solo fa 3 milioni e 800mila spettatori... Più di RaiDue!» affonda la ancora la lama Fiore.

ENDORSMENT IN DIRETTA

Un inizio in cui il padre del karaoke in tv non soltanto vince e convince, come si dice in questi casi, ma piace e spacca, ricevendo endorsement in diretta sul cellulare da amici super vip. Una foto del televisore acceso da Paola Cortellesi, il collegamento con la belva Francesca Fagnani e il saluto di Maria De Filippi, festeggiata a fine puntata, nel giorno del suo compleanno. Con Maria che, dallo schermo dello smartphone, spegne a distanza la candelina sulla torta lì in studio. Benedetto ancora una volta dalla compresenza dell'amico di sempre Amadeus, a fianco a lui, in apertura, su un finto lettone verticale, con tanto di pigiami indosso ai due artisti. Sketch semplici, autoironici con la satira al tempo stesso cinica e bonaria dello showman siciliano, affiancato da due spalle: il "solito idiota" Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, vittima di occhishaming bersagliato per il leggero strabismo, il pensionato cantante Ruggero, direttamente dalla storia di Edicola Fiore.

POLITICI PROTAGONISTI

Protagonisti i politici e le loro trovate social: dall'agenda con gli appunti della Meloni «ore 18 pilates con Mattarella», «rimuovere Fuortes e Coletta», all'ironia sul presenzialismo autoreferenziale dei leader del Terzo Polo: con Renzi, di cui Fiore immagina una telefonata, preso a dettare al conduttore la battuta: «Dica che io e Calenda siamo i Jalisse della politica» senza tralasciare un graffio al parlamentare Soumahoro, favorito dalla presenza di Carolyn Smith, direttamente da Ballando con le stelle, con una sola paletta da giudice, quella con il voto "10", «perché - scherza Fiorello - ci piacciono solo le critiche costruttive». Per poi continuare sferzante: «Bella atmosfera a Ballando, sembra di stare a casa dei Soumahoro...».

Ancora risate con un Lillo ambientalista che sbraita all'esterno della scatola prima di imbrattarla con una zuppa arancione e del tofu: «Meglio di un'opera di Cattelan», commenta Fiore mentre riprende con lo smartphone. E ora ci piacerebbe dire: «Arrivederci alla prossima settimana», invece no. Il bello della diretta e della tv multiscreen è quotidiano e mattutino, in barba agli embarghi dei giornalisti unomattinieri di TeleMaggioni. Fiorello fa la sintesi delle sue ormai numerose, gradevoli presenze in scena e dei numerosi ritorni. Nei quali ha voluto dimostrare, riuscendoci, che basta lo schermo di un telefono per fare televisione. Basta una piazza e un microfono per cantare di gusto e portare al successo televisivo anche la strimpellata tra amici. Ma ci vuole il talento di uno come lui per trasformare tutto in spettacolo vero. Che faccia sorridere Fiorello con Amadeus durante la prima puntata di "Viva Rai2!" andata in onda nella mattinata di ieri.

Il nuovo programma dello showman siciliano si è "scaldato" per qualche settimana su RaiPlay e ora è pronto per una lunga cavalcata destinata a terminare a primavera inoltrata (dalle 7,15 alle 8, dal lunedì al venerdì). Con Fiorello ci sono la spalla Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, il pensionato cantante Ruggero, "la pancia del Paese" e altri numerosi compagni d'avventura e spensierare. Anche di prima mattina, quando la gente è incazzata di default, con un «facciamo un po' di radio!». E vai con Umberto Balsamo nel juke box e Annalisa a cantare e ballare la sua ultima hit sul tetto del già mitico glassbox. Ma del resto c'è Fiorello. E tutto diventa possibile. Anche fermare il tempo. O ribadirne i successi, senza uscire dai ritmi che battono al presente, dando dritte al futuro della tv e non solo.