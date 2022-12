Prima della Scala, la moglie di La Russa incanta: foto senza precedenti

07 dicembre 2022 a

Su il sipario per la Prima della Scala. A Milano si celebra un appuntamento storico, esclusivo, uno degli apici della cultura italiana. In scena ecco il Boris Gundonov diretto dal maestro Riccardo Chailly, opera russa e accolta con polemica da chi, di russo, oggi non vuole vedere nulla. Presente Giorgia Meloni così come Ursula von der Leyen, in un palco reale gremito come poche altre volte.

Dunque Sergio Mattarella, accolto da una lunghissima standing ovation. Il Capo dello Stato ha affermato di non condividere le polemiche sulla scelta dell'opera perché "la cultura russa non si cancella, è un pezzo della storia europea". Poi le polemiche tra Vittorio Sgarbi e Dominique Meyer. Il primo che afferma che come sovrintendente per la Scala vorrebbe un italiano e il secondo che taglia corto affermando che le parole di Sgarbi "fanno pena". Fuori le solite contestazioni, anche se più contenute rispetto a quello che, puntualmente, accade ogni anno.

Sul palco autorità, vicino a Mattarella e Meloni, ecco anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, la seconda carica dello Stato. E La Russa si è presentato alla Scala con la moglie, Laura De Cicco, sempre molto defilata. Ma oggi per ovvie ragioni non ha potuto esserlo. E come tutti gli altri presenti, anche lei è stata fotografata. Dunque l'attenzione particolare per il look sfoggiato dalle autorità. E la De Cicco viene promossa a pieni, anzi pienissimi voti. Un abito lungo, ed elegantissimo, a fantasie blue e bianche, con una lieve trasparenza all'altezza del girocollo. Un abito speciale per un'occasione speciale.