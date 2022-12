Barbara d'Urso spettinata e senza trucco: foto clamorosa

09 dicembre 2022 a

Addio trucco, Barbara d’Urso si mostra al naturale. La conduttrice di Canale 5 ha letteralmente sorpreso i fan con uno scatto condiviso su Instagram. Qui la d'Urso si fa immortalare con i capelli spettinati e struccata, mentre guarda la fotocamera. Sotto la didascalia: "E comunque un raggio di sole". Inutile dire che il post ha collezionato "mi piace" e numerosi complimenti. Complice anche la sottoveste scollatissima indossata. "Per noi sei sempre una bella donna", ha infatti scritto un suo fan.

E ancora: "Complimenti, sei bellissima anche senza trucco", "Sei bellissima, e in modo semplice sei anche più bella", "Meravigliosa donna". Non è la prima volta che la conduttrice si mostra così com’è. Tante infatti le foto da lei pubblicate "come mamma l'ha fatta". Intanto la 65enne deve fare i conti con i soliti "odiatori".

Proprio durante una puntata di Pomeriggio 5 la conduttrice ha fatto sapere che una persona in qualche modo collegata al caso Lando Buzzanca, sarebbe ricorsa alle vie legali contro di lei. "Ha fatto una diffida o querela, neanche lo so, perché non mi interessa e poi comunque non mi spaventa nulla", sono state le sue parole. Le stesse che hanno subito sollevato un forte applauso in suo sostegno.