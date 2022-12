Domenica in, colpaccio di Mara Venier: chi porta in tv

10 dicembre 2022 a

a

a

Mara Venier torna domani, domenica 11 dicembre, con Domenica In, su Rai uno, ancora una volta con una puntata "anomala". Il programma infatti tornerà finalmente in onda dopo la pausa forzata per i Mondiali in Qatar ma sarà comunque in formato ridotto per lasciare spazio all’Eurovision junior che avrà luogo in Armenia e in cui l’Italia concorre con la canzone Bla bla bla cantata da Chanel Dilecta. In studio Mara porta Drusilla Foer. La conduttrice presenterà il suo ritorno sul piccolo schermo di lunedì 12 dicembre su Rete 2 alle 19.50 con il suo Almanacco di Drusilla, rivisto e riproposto in una nuova e brillante edizione.

Serena Bortone, furia in tv: "Non sono razzista". Che cosa è successo

Poi ci sarà spazio per la musica con Shel Shapiro che canterà il bel brano Troppa realtà. E altri due grandi artisti: Sal Da Vinci con la sua Masaniello Revolution e Fabrizio Moro che ha recentemente pubblicato un nuovo brano intitolato Senza di te. I primi ospiti di Domenica In della puntata dell’11 dicembre saranno i membri della famiglia Bocelli, ovvero Andrea, Matteo e Virginia, un vero colpaccio per la presentatrice. I tre sono protagonisti di un cortometraggio de I Simpson sulla piattaforma streaming Disney+, che sarà messo in rete proprio nei prossimi giorni.

"No, questo non devi farlo", Flavio Insinna zittisce la campionessa Valentina

Ma Domenica in andrà in onda appunto in versione ridotta. Il programma infatti si concluderà alle 15,30.