Jasmine Carrisi, "come la chiamavo": la confessione su Loredana Lecciso

10 dicembre 2022 a

a

a

"Fino a poco tempo fa sul cellulare l’avevo salvata come ‘ansia’": Jasmine Carrisi ha fatto questa rivelazione sulla mamma, Loredana Lecciso. In un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi , ha raccontato: "È la classica mamma italiana: chioccia, protettiva, apprensiva”. Nonostante questo retroscena simpatico, però, la cantante ha spiegato anche che il suo rapporto con la madre è sempre stato di incoraggiamento.

"Cosa hanno detto su Al Bano e Loredana": parole esplosive

La figlia di Al Bano e Loredana ha rivelato come sua madre non le sia mai stata di ostacolo, anzi: "È un valore aggiunto. È attentissima ai messaggi che passo, al contenuto, ma anche all’immagine”. Poi ha raccontato che sui social si mostra per quello che è, seguendo anche i trend del momento, senza pensare al giudizio degli altri.

"Non volevo ferire i miei genitori": confessione-terremoto della figlia di Al Bano

Sul padre, invece, ha rivelato: “Spesso mi chiede di girargli qualche video”. Mentre parlando del suo futuro Jasmine Carrisi ha detto di volersi dedicare alla musica: “Sogno un palco dove potermi esibire, ma anche di trasferirmi subito dopo gli studi in America”. Questo ovviamente “per la gioia di mamma e papà”, ma ha raccontato che “è ora di spiccare il volo” per lei e di seguire una strada tutta sua fatta di studio, impegno e soprattutto passione.