Fiorello, la rivelazione di Carlo Conti: "Eravamo a Barcellona e..."

"Lui è famoso in Europa come cantante”: stavolta Fiorello svela un retroscena a Viva Rai2. Ed è subito notizia. Puntuale come ogni giorno, Fiore torna in tv con la sua edicola: un programma che piace tantissimo al pubblico. Nella puntata di oggi arrivano Carlo Conti, Antonino e Noemi. “Ti ricordi quella volta a Barcellona? Entriamo in un locale, un dj mette la musica ed ero io. Pensavo fosse un tuo scherzo e invece no”, svela Carlo Conti. E Fiorello risponde: “Cioè, lui è famoso in Europa come cantante”.

Non mancano gag e battute. A Viva Rai2, in diretta da via Asiago, il conduttore preme sull'acceleratore e sfodera tutta la sua simpatia. Fiorello è un fuoriclasse assoluto. Ogni sua parola diventa uno show. Anche quando parla dell’Onorevole La Russa e, quindi, si parla della leva di 40 giorni proposta dal presidente del Senato. Fiorello chiede a Carlo se voglia farla e lui dice: “Mi sono congedato come Sergente quindi ho fatto il Caporal Maggiore”. Si scherza. Si ride. "Sergente Conti”, ironizza il conduttore di Rai2. Poi Conti lo bacchetta per scherzo: “Porta rispetto al tuo superiore”.

Nel corso del programma, condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, si commentano con ironia le notizie del giorno. Grande spazio all'attualità e grandi ospiti. C'è stato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che si è presentato in via Asiago con la chitarra. Il format sta funzionando e sta convincendo il pubblico. La scorsa settimana gli ascolti sono stati del 15%. E in viale Mazzini gioiscono i vertici di Rai2.