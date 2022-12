Meghan "non regge": voce pesantissima sulla Markle (e Harry)

12 dicembre 2022 a

Giovedì 15 dicembre sarà la volta della seconda e ultima parte della docuserie Harry e Meghan, in streaming su Netflix. Eppure, già adesso, i primi tre episodi del documentario sui duchi di Sussex hanno fatto nascere una valanga di polemiche in tutto il mondo. A non convincere spettatori e critica sono probabilmente le grandi aspettative che la produzione aveva creato intorno a sé. Le critiche, che puntano il dito sul sensazionalismo che di fatto non rivela nulla che non si sappia già, provengono da ogni dove, Italia compresa. Tra tutti, spicca il giudizio senza pietà di Aldo Grasso, giornalista e critico televisivo, le cui dure parole non lasciano spazio a interpretazioni.

Harry e Meghan, "una boiata reale": il rovinoso disastro della coppietta

Una produzione dalla "sceneggiatura dozzinale, piena di manie persecutorie": Grasso non usa giri di parole per descrivere Harry e Meghan (definita "la più brutta serie che mi sia capitato di vedere") additando anche nei suoi interpreti le ragioni stesse del fallimento. "Meghan Markle è una pessima attrice, non regge la parte da protagonista, Harry interpreta la parte del principe consorte boccalone, lagna e rancore per sei episodi sono insopportabili, raccontarsi come due persone normali non ha niente di affascinante (ci sono già troppi reality in circolazione)."

"Un gioco sporco": principe Harry in lacrime, l'ultimo sconvolgente video

Insomma, l'editorialista del Corriere della Sera non ci trova nulla di buono nel prodotto Netflix, che precipita in un vittimismo e in un’insofferenza stile Lady Diana e in un’esaltazione della "vita normale" del principe e dell’attrice americana che non riescono a toccare lo spettatore, anche a fronte dei 100 milioni di dollari che si vocifera la serie abbia fruttato ai due. Per il giornalista, "Meghan e Harry si sono concessi solo per ripristinare alcune verità". Ma "le verità vanno poi raccontate, narrativizzate, messe in scena: e qui crolla tutto. L’elogio della vita normale contro le regole della Real Casa si risolve in una storia zuccherosa". Intanto, l'attesa per i nuovi episodi resta trepidante.