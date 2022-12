Fedez-Ferragni, bomba in diretta: "Ci avrebbero pagato, abbiamo detto no"

14 dicembre 2022 a

Si sono rifiutati categoricamente di andare in Qatar per i mondiali di calcio Fedez e Chiara Ferragni. La loro è stata una scelta ben precisa, il rapper milanese e la fashion blogger italiana più famosa al mondo hanno infarti deciso di rinunciare a volare in Medio Oriente perché sono coerenti con i loro valori e principi. Ed è stato proprio Fedez a dichiararlo durante una diretta sul suo profilo Instagram durante la quale ha spiegato esattamente come sono andate le cose.

Lui e la moglie Chiara Ferragni hanno anche rifiutato di prendere dei soldi: "Ci avrebbero pagato per andare in Qatar, abbiamo detto di no", ha affermato il rapper e produttore musicale che non ha esitato a esprimere quello che pensa, invece, degli influencer che sono corsi in Qatar: "Vedere fashion icon mette un po’ tristezza". Quella della coppia è quindi una decisione presa esclusivamente per difendere le proprie idee che seguono sia nella vita pubblica sia in quella privata: "Si parla tanto di diritti e poi... Anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì. Non ha molto senso secondo me". Infine il rapper ha precisato: "Non mi piace molto il calcio, diciamo che stasera si può tifare Marocco".