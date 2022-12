Qatargate, Bruno Vespa: "Inquietante ruolo della Ong", una scomoda verità

14 dicembre 2022 a

a

a

Bruno Vespa ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, nella puntata del 14 dicembre fa alcune considerazioni sul Qatargate che ha sconvolto le istituzioni europee e che vede coinvolto in primis l'ex parlamentare del Pd poi passato ad Articolo 1, Antonio Panzeri: "Ho seguito Tangentopoli ma un milione e mezzo di soldi contanti, cioè tre miliardi di lire dentro la casa, non si era mai trovato da nessuna parte, è un inedito assoluto", afferma. "La cosa inquietante", prosegue il direttore di Porta a porta, "è che è stata una ong che doveva diventare in qualche modo il motore pulito di affari sporchi".

"Cosa fanno sempre quelli di sinistra". Qatargate, Paolo Mieli li smaschera

Qui l'intervento di Bruno Vespa a Omnibus

"Questa è una cosa spaventosa che ha coinvolto persone rispettabili come Emma Bonino e Guerini, Anche loro", osserva Bruno Vespa, "ma questo Panzeri era così autorevole? Io non lo avevo mai sentito nominare..."., dice perplesso. "Loro forse sì". Quindi, conclude il giornalista: "È un contesto parzialmente italiano, ma sarebbe sconveniente dire che è solo italiano, è un problema europeo".

"Letta parte lesa nel Qatargate?", la bomba di Scanzi: "Certe gole profonde..."

Infine, cambiando completamente argomento, Bruno Vespa ha lanciato una stoccata a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle: "Bravo politico ma ha fatto tutto e il suo contrario, non può parlare di coerenza".