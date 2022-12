Loredana Lecciso, "voglio tranquillizzare Al Bano": gelo in studio

14 dicembre 2022 a

Simpatico siparietto nello studio di Pierluigi Diaco durante Bella Ma' su Rai 2. Protagonista Loredana Lecciso. Alessio, uno dei giovani concorrenti del programma, che nella puntata precedente ha avuto modo di conoscere la figlia di Loredana e Al Bano, Jasmine Carrisi, oggi si è dichiarato in diretta con la Lecciso: "Mi presento, lei non mi conosce, sono il suo futuro genero". Un'ammissione che ha lasciato senza parole sia il conduttore che la sua ospite.

"Allora facciamo le presentazioni con Al Bano, ti presento il nostro futuro genero. Aspetta, prima voglio tranquillizzarlo, è un bravissimo ragazzo che ho conosciuto un attimo fa", ha risposto ironicamente la Lecciso, rivolgendosi direttamente al compagno che probabilmente stava seguendo la trasmissione da casa. Dopo il siparietto, si è passati a un tema molto più serio.

Di recente Jasmine Carrisi ha confessato in un’intervista di aver subìto del bullismo. E su questa vicenda la Lecciso ha voluto dire la sua: “È anche bello che ogni essere umano si scontra con il mondo... io non lo sapevo perché lei è sempre stata discreta e serena ma penso che sarà stato solo un episodio". E ancora: “Io a volte vedo delle presone adulte, anche donne che scrivono sui social certi commenti. Io non scriverei mai commenti cattivi, critiche non costruttive e offese a ragazze di 20 anni. Mi fanno più pena loro che non coloro che subiscono i commenti. Mi vengono dei dubbi se siano persone risolte".