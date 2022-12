Tg1, un lutto straziante: come è morto Giuseppe Vannucchi

15 dicembre 2022 a

Giuseppe Vannucchi, storico giornalista Rai ed ex mezzobusto del Tg1 è morto all’età di 85 anni. è stato uno dei volti di punta durante la gestione Ettore Bernabei e Biagio Agnes. Vannucchi aveva ricoperto negli anni anche una carica politica, diventando assessore alla cultura del Comune di Prato. è stato prprio il comune toscano ad annunciare la notizia della scomparsa del giornalista, deceduto dopo aver fatto lottato contro la malattia: "Il Comune di Prato esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Vannucchi, avvenuta stamani nella sua casa di Roma. Vannucchi, 85 anni, è stato assessore alla Cultura nella seconda giunta di Fabrizio Mattei dal 1999 al 2002, anno in cui diede le dimissioni". Una morte la sua che ha scosso tutti, telespettatori e cittadini della Capitale e della città toscana.

L’ex conduttore del TG1 è stato in passato anche commentatore e presentatore di diversi rotocalchi di approfondimento realizzati dalla Rai nel corso dei 30 anni passati a lavorare in viale Mazzini. Tantissime le testate toscane che in queste ore hanno ricordato e omaggiato Giuseppe, amatissimo dalle sue parti. La salma di Vannucchi arriverà a Prato nella tarda mattinata di venerdì 16 dicembre e il funerale sarà celebrato nel pomeriggio.