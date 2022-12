Ballando, Egger vuota il sacco: "Subito dopo la finale..."

16 dicembre 2022 a

Alessandro Egger è stato uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle, che si sta avvicinando alla conclusione. Sabato 17 dicembre andrà in onda su Rai1 la seconda semifinale di questa edizione, con l’atto conclusivo che è invece previsto per il 23, a ridosso del Natale. Sebbene ci sia ancora molto da ballare, Egger sta già pensando a quello che farà dopo la trasmissione.

“Farò il conduttore in televisione”, ha rivelato nel corso di una diretta su Rtl 102.5 News. “Ho avuto dei contatti - ha aggiunto - e a questo punto, non posso ancora dirvi dove e quando, lascerò Milano, capitale della moda, per trasferirmi a Roma. Voglio continuare a fare cinema e soprattutto televisione”. Quindi per il modello questa edizione di Ballando con le stelle potrebbe rivelarsi un ottimo trampolino di lancio per entrare nel giro della televisione.

Intanto c’è curiosità di vedere come finirà il suo percorso, che all’interno del programma è stato segnato anche dal racconto sui rapporti con la famiglia. Egger ha infatti dichiarato di essere stato abbandonato: una versione che è stata contrastata dalla madre, che a fanpage.it ha detto tutt’altro. “Non abbiamo rapporti - ha spiegato - perché è già da un po’ che non vuole rivolgersi alla famiglia. Lo abbiamo cercato, tutti i membri della famiglia gli hanno mandato messaggi ma lui non vuole rispondere a nessuno”.