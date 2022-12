Cristina D'Avena "lo voleva nero": vergogna-vip, chi la insulta

15 dicembre 2022 a

Cristina D’Avena è stata travolta dalle critiche per aver accettato di cantare alla festa di Fratelli d’Italia. In tanti sono rimasti delusi dalla decisione della cantante, che è sempre stata elevata a paladina della comunità LGBTQ+. Anche Tommaso Zorzi è intervenuto sul caso che riguarda la D’Avena, lanciandosi in una battuta che ha dato il via a un’altra polemica: “Ho appena capito perché Cristina D’Avena il gatto lo voleva nero”.

Il tweet dell’influencer è stato molto criticato, soprattutto da parte di chi sostiene la cantante nonostante la scelta controversa di esibirsi alla festa di Fratelli d’Italia. “A parte che non era una sua canzone - si legge tra le risposte ricevute da Zorzi - ma poi tu, che l’hai pure conosciuta, dovresti saperlo che non è affatto come è stata dipinta oggi. Ma invece di difenderla, ti conviene cavalcare l’onda della polemica sterile e degli insulti immotivati per poter avere della visibilità in più”.

C’è anche chi ha ricordato a Zorzi che, nonostante alcune sue uscite provocatorie contro Giorgia Meloni, quando se l’è ritrovata faccia a faccia al Maurizio Costanzo Show è stato tutt’altro che battagliero. Anzi, si è prestato a un siparietto proprio con la leader di Fdi: “Eppure io ricordo una tua partecipazione al Maurizio Costanzo - ha scritto un utente - in cui te la spassavi con Giorgia Meloni sulle note di Genitore 1, Genitore 2… Cosa non si fa per avere visibilità, ma soprattutto cosa non si fa per denaro!?”.