Ballando, Lucarelli: "Biagiarelli con un'altra fidanzata"

17 dicembre 2022 a

a

a

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Ballando con le Stelle. In vista della prima finale, la giudice del programma di Rai 1 ha risposto ad alcune domande dei telespettatori. In particolare quelle riguardanti il compagno, ed ex concorrente, Lorenzo Biagiarelli. Sullo chef la Lucarelli è convinta che la sua partecipazione sia stata ostacolata dal fatto che fosse suo compagno.

"Ecco il nome del vincitore". Ballando, terremoto su Rai 1: un rovinoso spoiler?

"Avrebbe avuto qualche possibilità con un’altra fidanzata", ha tuonato facendo capire ancora una volta il suo pensiero. E su chi verrà ripescato per la finalissima, l'opinionista si lascia andare a una previsione: "Senza ombra di dubbio Luisella Costamagna". Proprio con l'ex conduttrice di Agorà, la Lucarelli ha avuto da ridire. Quest'ultima, dopo le difese della Costamagna a Iva Zanicchi, ha ripescato una vecchia intervista andata in onda su Rai 3 nel lontano marzo 2012.

"Ecco il cachet di Wanda Nara per Ballando": cifre sconvolgenti

Ecco la frecciata: "Questa indimenticabile intervista è la mia idea di conduzione passivo aggressiva, di pregiudizio e di volgarità. Mara Carfagna, non a caso, ne uscì come una fuoriclasse. Anni dopo Mara Carfagna è presidente di un partito e deputato, Luisella Costamagna si ritrova-lei- nel ruolo di showgirl, a difendere la berlusconiana Zanicchi che fa battute sessiste ad altre donne. Quando si dice la nemesi".