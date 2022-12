Ballando, disastro assoluto: cosa "spunta" nel promo della puntata

17 dicembre 2022 a

a

a

Gaffe nel promo di Ballando con le Stelle. Sabato 17 dicembre Francesca Chillemi non sarà ospite del programma di Rai1. La notizia è nota già da tempo, visto che l'attrice di Che Dio ci aiuti è positiva al Covid. La Chillemi avrebbe dovuto indossare i panni della ballerina per un giorno. Eppure, come Milly Carlucci ha annunciato durante un collegamento fatto con La vita in diretta, l'attrice non potrà partecipare allo show. Tuttavia il promo della trasmissione presenta ancora il suo nome. Lo ha dimostrato lo stacco pubblicitario che ha separato la fine dell’edizione del TG1 delle 20.30 dall’inizio di Soliti Ignoti.

"Ecco il cachet di Wanda Nara per Ballando": cifre sconvolgenti

Il presentimento è che il promo verrà aggiornato prima della semifinale. Al suo posto infatti suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, già concorrente del talent lo scorso anno. Oltre alla Chillemi, per la prima delle due finali dell'edizione 2022, è stato chiamato anche l’intero cast de Il paradiso delle signore.

"Subito dopo la finale...": Ballando, Alessandro Egger vuota il sacco

Insomma, le sorprese non mancheranno e questa volta Ballando inizierà alle 20.35, dopo che le ultime due puntate sono iniziate alle 22.15. A stravolgere il palinsesto di Viale Mazzini le partite dei Mondiali giocate in Qatar e trasmesse dalla Rai in prima serata.