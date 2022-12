Ballando, dramma in famiglia per Iva Zanicchi: "Mia figlia è disperata" 

17 dicembre 2022 a

Iva Zanicchi è una delle grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle, arrivata ormai alle battute conclusive. Stasera, sabato 17 dicembre, andrà in scena il penultimo atto e la cantante è ancora in gara: per questo intende giocarsi tutte le sue carte fino in fondo, anche se non è tra le favorite per la vittoria finale.

Oltre per il ballo, la Zanicchi verrà ricordata per alcune barzellette un po’ spinte e per lo screzio con Selvaggia Lucarelli: in quest’ultima circostanza ha commesso un errore, apostrofando la giurata di Ballando in modo grave, al punto che qualcuno avrebbe voluto che venisse squalificata. Alla fine il caso è rientrato, anche se la Zanicchi in un’intervista al settimanale Tele Sette ha confessato che ogni tanto dovrebbe pensare un po’ di più prima di aprire bocca: “Sono fatta così ma niente è fatto per ferire o offendere. Ci provo a contenermi ma non ce la faccio. Mia figlia Michela è disperata”.

Adesso alla Zanicchi non resta che godersi il finale di Ballando, al quale ha portato tanta energia e simpatia. La cantante sta anche già pensando al futuro, dato che non ha alcuna intenzione di restare ferma: a livello professionale vorrebbe raggiungere un altro traguardo, legato al suo libro dal titolo Un altro giorno verrà. “Mi piacerebbe che dal mio ultimo libro, che è una saga familiare popolata da tanti bei personaggi, venisse tratta una fiction”, ha dichiarato la Zanicchi.