Ballando, lutto e crollo per Ivan Zazzaroni: "Non riesco a metabolizzare"

A Ballando con le Stelle, tanto cordoglio e altrettanto dolore. Già, perché Mario Sconcerti è morto poche ore prima della puntata di sabato 17 dicembre condotta da Milly Carlucci su Rai 1, così come il giorno prima ci ha lasciato Sinisa Mihajlovic. Due addii dolorosi, strazianti, laceranti.

E tra i protagonisti di Ballando, chi segue la trasmissione lo sa benissimo, c'è anche Ivan Zazzaroni, il giurato, che era molto legato a tutti e due, sia a Sinisa sia a Mario. E così, nel corso della puntata, ha voluto spendere parole di cordoglio. In particolare su Sconcerti, poiché la notizia era piovuta pochi minuti prima, improvvisa, inattesa, sconvolgente.

"La sua morte non sono ancora riuscito a metabolizzarla", ha ammesso Zazzaroni, visibilmente commosso. "Era una grandissimo giornalista", ha affermato, dunque un lungo applauso del pubblico. E Zazzaroni ha aggiunto: "Per tutti, ma in particolare per me, quella di oggi non è una grande serata, ma cerco comunque di andare avanti e, in qualche modo, celebrare il suo ricordo".

Mario Sconcerti, che aveva 74 anni, era una delle principali firme sportive del Corriere della Sera. Nel corso della sua carriera aveva anche inaugurato le pagine sportive di Repubblica, quotidiano che nacque senza una sezione dedicata allo sport.

Zazzaroni ha poi ricordato anche Mihajlovic: "Quando, due giorni fa, l’ho visto in ospedale e quando, ieri, ho saputo che ci aveva lasciato, ho subito pensato a tutti coloro che ancora stanno lottando". E ancora: Ha scoperto di essere malato il 13 luglio 2019, ha lottato per tre anni e mezzo", ha concluso Zazzaroni il suo ricordo di Mihajlovic.