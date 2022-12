Chiara Ferragni sexy e scatenata: "Foto di cu***", come umilia l'hater

18 dicembre 2022 a

a

a

Non c'è pace per Chiara Ferragni: ancora una volta, per una foto, l'influencer è stata travolta dagli insulti e dall'odio degli haters. La moglie di Fedez infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto pubblicitario per un noto marchio di intimo, un completino rosso super-sexy in ossequio al periodo natalizio.

E appena pubblicata la foto, ecco partire gli insulti, gli sfregi, le critiche gratuite. Molti, tra cui tantissime donne, la hanno attaccata sostenendo che mostrarsi in pose provocanti sia una scelta volgare che potrebbe avere brutte ripercussioni per i suoi figli.

Ma Chiara Ferragni ha deciso di rispondere per le rime, almeno a qualcuno tra gli haters. "I tuoi figli saranno contenti? Non coinvolgerli mediaticamente, dovresti proteggerli", la provocava uno. E l'influencer replica: "Se li sto educando bene saranno contenti che la loro madre è sicura di sé e si accetta nonostante riceva migliaia di commenti misogini al giorno". Dunque, a un tizio che le rimproverava come simili foto potrebbero mettere in imbarazzo i figli quando andranno a scuola, ecco che replica: "Per fortuna sto crescendo i miei figli con una visione diversa da questa".

Infine, ecco anche chi trova tempo e modo per scrivere alla Ferragni che se fosse nei panni di Fedez, suo marito, per certo non le permetterebbe di mostrarsi in intimo. "Quello è mio marito, non il mio padrone", replica Chiara Ferragni, piuttosto definitiva. Infine, un nuovo post, quello qui sotto, in cui scrive: "Foto di cu*** per far inc*** ancora di più i commentatori bacchettoni". Un trionfo.