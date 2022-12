Ilary Blasi, una foto sconvolgente allo specchio: come si mostra

20 dicembre 2022 a

a

a

Ilary Blasi in splendida forma. Nell'ultima foto pubblicata nelle sue storie Instagram, la conduttrice ha un look giovanile e fresco. E sembra che nel suo caso il tempo non passi mai. Sarà merito del nuovo amore Bastian? Nel selfie allo specchio, l'ex moglie di Totti indossa dei jeans chiari e un maglione rosa: un abbigliamento casual che la rende ancora più splendente.

Pare ormai certo che la Blasi stia vivendo un nuovo amore. Lo dimostrano le foto rubate dai paparazzi. E sembra esserci molto più del semplice gossip, visto che ora la showgirl si starebbe mostrando col suo nuovo fidanzato alla luce del sole. Di recente, infatti, la neo coppia non sarebbe sfuggita ai paparazzi nemmeno in montagna, a St. Moritz. La frequentazione, quindi, starebbe proseguendo a gonfie vele. E i due sembrano più innamorati che mai.

"Caro Babbo Natale, a Lucia Annunziata...": il ferocissimo sfottò della Littizzetto

Francesco Totti sembra essere definitivamente il passato. Le foto della vacanza a Saint Moritz lo dimostrano. La Blasi e la nuova fiamma sono stati pizzicati insieme dal settimanale Chi mentre si scambiano teneri baci e abbracci. Anche se a raccontare del viaggio in prima persona è stata proprio Ilary, che ha condiviso con i suoi fan sui social foto che ritraggono solo se stessa. Forse un tentativo di placare la macchina infernale del gossip. Le sue vacanze, comunque, sono state all'insegna dell'amore e della famiglia.