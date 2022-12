Belen? "Me lo ha detto sotto le lenzuola: con lei...", bomba di gossip su Spinalbese

19 dicembre 2022 a

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip, con Oriana Marzoli che si scatena e vomita insulti e accuse sul conto di Antonino Spinalbese. A farne i conti è... Belen Rodriguez, illustre ex dell'hair stylist milanese da cui ha avuto la secondogenita Luna Marì. Gli animi della modella e showgirl di origine venezuelana sono particolarmente accesi per via della fine del flirt con Spinalbese.

Sfogandosi con Ginevra Lamborghini, si è detta sconcertata dal cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti maturato da Antonino nel giro di pochi giorni, definendolo senza mezzi termini "bugiardo schifoso". Quindi spiega: "Fino a una settimana fa lui stava con me sotto le coperte dopo le puntate. Questo prima del tuo ingresso…". Quindi la Marzoli rivela alcune delle frasi più compromettenti rivoltele da Spinalbese: "Oriana tu sei troppo, non ce la faccio a resisterti… Mi disse pure che non mi poteva stare troppo davanti perché non riusciva a dirmi di no…".

Poi il riferimento, più che velenoso, alla storia ormai finita da tempo tra Belen e Antonino: "Ha usato me come è stato usato a sua volta da Belen Rodriguez. Sotto le coperte mi diceva che non poteva resistermi. Sono sempre stata una donna e non avevo aperto bocca…". Ora però pare essersi rifatta con gli interessi: "Non lo voglio più vedere - ha tuonato -. Sono troppo contenta. Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri… Ha finto una discussione con me per avere un pretesto per non parlarmi. Non ce la faccio, che schifo, vomito". Più chiara di così...