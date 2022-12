Belen Rodriguez spiazza: "Non mi piace dare brutte notizie. Ma..."

20 dicembre 2022 a

a

a

"Non mi piace mai dare brutte notizie, non mi piace per niente, ma stavolta mi sembra giusto farlo": Belen Rodriguez lo ha detto ai suoi follower nelle storie Instagram. La showgirl argentina, in particolare, ha voluto far sapere ai suoi fan come si sente, dopo la brutta influenza che l'ha colpita nei giorni scorsi. "Sono stata a letto sei sette giorni, perché da testarda non ho voluto prendere l'antibiotico", ha spiegato la Rodriguez. Che poi ha aggiunto: "L'avevo preso già 3 settimane fa perché son dovuta andare dal dentista e pensavo che la tosse mi passasse in fretta".

"Me l'ha detto sotto le lenzuola, con Belen...": bomba di gossip su Spinalbese

"Mi sono presa questa bella variante australiana", ha continuato la conduttrice, ribadendo quanto aveva già detto nei giorni scorsi, quando aveva pubblicato una foto con la piccola Luna Marì spiegando di non stare bene. "Finché non ho preso l'antibiotico qualche giorno fa non sono riuscita ad alzarmi dal divano - ha ammesso la showgirl -. Ecco il perché della mia assenza su Instagram. Adesso sto un pochino meglio".

"Solo tet*** e cu***". Elodie, la foto che manda Instagram in tilt | Guarda

Belen ha fatto sapere anche di esser contenta per esser riuscita a partecipare a Le Iene, la trasmissione che conduce su Italia 1 insieme a Teo Mammuccari: "Ho dato tutto nell'ultima puntata, che ho anche rischiato di non fare. Sono contenta di avercela fatta perché è stata una stagione incredibile". Infine ha aggiunto che a tirarle su il morale è stata anche e soprattutto "la vittoria dell'Argentina" ai Mondiali in Qatar.